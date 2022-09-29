Ярославль, 29 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. ПАО «Славнефть-ЯНОС» стало лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Славнефть-ЯНОС Ярославский НПЗ

Экспертный совет конкурса определил лучшие проекты, представленные российскими исследователями в 2022 году, направленные на освоение Арктики и континентального шельфа. В их число вошла и работа коллектива специалистов ЯНОСа.

Работа исследователей ПАО «Славнефть-ЯНОС» «Разработка и выпуск первой в мире партии арктического дизельного топлива с температурой применения до минус 65 °С» получила высокую оценку экспертов конкурса, куда вошли ведущие ученые Российской академии наук, представители федеральных органов исполнительной власти, ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов и организаций России.

Авторский коллектив предприятия — Карпов Николай Владимирович, Вахромов Николай Николаевич, Бубнов Максим Александрович, Вахромов Николай Николаевич, Гудкевич Игорь Владимирович, Дутлов Эдуард Валентинович, Борисанов Дмитрий Владимирович — награжден дипломами лауреатов конкурса.

Славнефть-ЯНОС Авторский коллектив

На конкурс в 2022 году было представлено 54 работы от 42 организаций. Все они связаны с развитием Арктической зоны Российской Федерации и способствуют «Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. № 164, а также охватывают широкий спектр научно-технических и производственных задач, направленных на обеспечение работ по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики.

Задачу по созданию арктического дизельного топлива с температурой применения до минус 65 °С сформулировало Министерство обороны РФ еще в 2014 году. Исследования, направленные на создание такого вида топлива, были начаты в ПАО «Славнефть-ЯНОС» в 2017 году. И уже в 2018 году предприятие разработало технологию производства арктического топлива в соответствии с требованием военного ведомства. Для его изготовления был применен метод изодепарафинизации дизельного топлива на установке ЛЧ-24/7.

Первая в мире промышленная партия уникального по температурным характеристикам дизеля была выпущена ПАО «Славнефть-ЯНОС» в октябре 2021 года.

«Разработка ресурсных месторождений в Арктике и на континентальном шельфе является одной из основ государственной политики Российской Федерации. Планируется, что полярный регион в обозримом будущем станет ведущей стратегической ресурсной базой страны. Достижение этих целей невозможно без использования разнообразной техники, обеспечиваемой высококачественным топливом с уникальными характеристиками. Исследователи и коллектив ЯНОСа реализовали весь комплекс мер для обеспечения страны необходимым горючим. В настоящее время в ПАО «Славнефть-ЯНОС» разработан стандарт и для гражданской версии продукта, » — рассказал генеральный директор завода Николай Карпов.

Председатель экспертной комиссии конкурса академик РАН А. Э. Конторович в своей статье, посвященной итогам конкурса, особо подчеркнул значимость разработки ЯНОС для освоения Арктики и континентального шельфа.

По результатам Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на освоение Арктики и континентального шельфа — 2022, был выпущен ежегодный «Сборник работ лауреатов», в который вошел и проект исследователей ЯНОСа.