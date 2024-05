Вашингтон, 29 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. «На Западе истерика: ядерная и неядерная», — так начинает свой текст Владимир Павленко. И это объяснимо: ведь нынешние лидеры — никакие не лидеры, а марионетки «глубинного государства».

После развала СССР Запад решил, что есть победа в игре, и перевёл центры принятия решений на глобальный уровень. Иногда, правда, «глубинные» показывали свой лик. Например, обнаружили себя в виде альянса олигархии с Ватиканом (Совет по инклюзивному капитализму), представили миру свою «программу» («великая перезагрузка»), а также методы ее осуществления (ковид).

Сейчас же Восток и Запад вновь вступили в битву. И при текущем положении дел «мировые лидеры» — нечто вроде прокладки.

«Мировой порядок «по-глубинному» — унифицированное лоскутное одеяло экс-государственных осколков. Связи внутри него ограничиваются экономикой, опосредуя культурно-исторический фактор. Местные гауляйтеры и внешне-зависимые элиты транслируют установки, полученные сверху. «Общие ценности» прикрывают диктат «мира на правилах». А ресурсное «доение» в пользу метрополии осуществляется по «десятирегиональной» модели Римского клуба: Запад + девять групповых вассалитетов (формула Сэмюэля Хантитнгтона: The West against the Rest)».

Как итог, Запад судорожно маневрирует против Китая и России. Отсюда и визит в Токио Камалы Харрис. «В центр переговоров Харрис с японским премьером Кисидой были помещены проблемы, связанные с Тайванем, а также «зацепили» российскую СВО. И гостья похвалила хозяина-вассала за «решительность» в «привлечении России к ответственности». Со своей стороны Москва и Пекин приготовили переговорщикам по «сюрпризу». Во Владивостоке за шпионаж с поличным задержали японского консула, объявив его персоной нон грата. А КНДР в канун приезда Харрис на острова впервые с начала июня запустила баллистическую РСД, которая, пройдя замысловатой траекторией (демонстрация способности уходить от системы ПРО) около 650 км, «поразила» участок моря вблизи японской исключительной экономической зоны».

Харрис пытается вовлечь в «заговор» и Южную Корею. Однако есть варианты, при которых президент Юн Сок Ёль склонится к союзу с Пекином. Ведь если заварится конфликт вокруг Тайваня, то в дело вмешается и Пхеньян.

Меж тем на другом конце земного шара риторикой занимался Блинкен. Он предупреждал Россию об «ужасающих» последствиях применения в СВО тактического ядерного оружия. Фокус в том, что Вашингтон готовит к тому Киев и всячески провоцирует. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил Блинкену: применение подобных средств поражения противника жестко регламентировано российской военной доктриной.

Да, мир переживает мощнейший конфликт. Однако равновесие удерживают Россия и Китай. Что будут делать в таком случае «глубинные» пастухи? Ведь они могут потерять всё.