Сеул, 29 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил профессора Корейского института развития и бывшего министра образования при администрации Ли Мён Бака Ли Чжу Хо новым министром образования страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что это третий кандидат на данную должность.

Напомним, что предыдущий министр образования Пак Сун Э заявила о намерении уйти в отставку на фоне критики со стороны учителей и родителей по поводу снижения возраста поступления в школу.

Читайте также: Министр образования Южной Кореи заявила о намерении уйти в отставку

А первый кандилат на пост министра образования Ким Ин Чхоль отказался от должности на фоне обвинений в фаворитизме, связанных с получением его семьей стипендий от некоммерческой организации