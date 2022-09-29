Донецк, 29 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в ДНР. Об этом 29 сентября сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

В 9:30 зафиксирован удар с позиций в Курдюмовке. По Гольмовскому выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, опубликована перехваченная запись, на которой оперативник СБУ рассказывает о подготовке убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.