Париж, 29 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Лагерь беженцев, в котором находились 354 мигранта в Париже, был эвакуирован, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В штабе полиции уточнили, что это «пятнадцатая» операция по эвакуации лагеря беженцев в 2022 году. Среди всех эвакуированных мигрантов 264 человека были доставлены в Иль-де-Франс. Эвакуация, которая состоялась утром, «прошла без затруднений и очень быстро».

«В последнее время в этом лагере, как и в других парижских лагерях, зафиксированы случаи чесотки», — заявили в префектуре.

«Всего с начала года в рамках 15 операций, проведенных государственными службами, укрыто 4015 человек», — уточняет префектура.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Норвегию, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу, «усилить свои действия» по борьбе с ростом цен на газ.