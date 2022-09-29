Астана, 29 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Цены на муку в Казахстане за год в среднем выросли на 41%. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба мониторинговой площадки Energyprom.

Mudd1 Мука

«По итогам августа текущего года мука выросла в цене на 36,8% по сравнению с декабрём прошлого года, а за год — сразу на 41,4%. Оба показателя являются самыми высокими за всё время», — говорится в докладе.

Сообщается, что самые высокие скачки цен на муку были в августе (4,3%), мае (6,8%) и апреле (7,5%). В то же время на 21% упали объёмы продаж в муки в стране.

Стоит отметить, что в Казахстане с апреля по сентябрь действовали ограничения на экспорт муки.