Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Ну, что же, намечаются и неплохие новости. Татьяна Аннина озвучивает их уже в названии своей статьи для ИА REGNUM — «У Европы и США заканчиваются вооружения для поставки Киеву». Заметьте, без знака вопроса.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Старший научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош заявил в интервью примерно следующее: американская оружейная промышленность производит артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц около 30 000 в год в мирное время, вооруженные формирования киевского режима расходуют это количество примерно за две недели.

При этом и в Европе вещает Жозе Боррель:

«Военные запасы большинства [европейских стран — членов НАТО], я бы не сказал, что исчерпаны, но в значительной степени истощены, потому что мы предоставляем [Киеву] много мощностей».

Может так статься, что на территории б. УССР её ВСУ ощутят нехватку или вообще отсутствие некоторых видов вооружений. А Вашингтон, по словам Дес Роша, эту проблему решать оперативно не собирается.