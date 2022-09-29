* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 29 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Офисы ряда издательств на рынке в районе «Пуле-Сорх» в Кабуле опечатаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Www.udmurt.ru Опечатанная квартира

Причиной своих действий радикалы назвали неуплату налогов издательствами.

Согласно источникам, хотя у издательств есть лицензия от министерства информации и культуры предыдущего правительства, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что издатели должны получить от кабульского муниципалитета дополнительное разрешение для своих складов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что издательства также должны уплатить налоги со своих складов за последние четыре года.

Взяв Афганистан под свой контроль, радикалы использует различные методы для незаконного сбора налогов и увеличения своих доходов.