Усть-Илимск, Иркутская область, , 10:31 — REGNUM ГУ МЧС по Иркутской области известило 29 сентября о серьёзном пожаре в Усть-Илимске: спасателям удалось спасти и эвакуировать 20 человек.

Пожар в Усть-Илимске МЧС

Утром, 29 сентября в 06:27 местного времени на номер 112 Единой дежурно-диспетчерской службы города поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мечтателей. По словам очевидцев, очаг пожара находился в одной из квартир пятиэтажки. Ее собственник рассказал, что утром оставил на кровати зарядное устройство — пауэрбанк, включенный в сеть, и отлучился в ванную. Почувствовав запах гари, выглянул — матрас уже был в огне.

Мужчина набрал ведро воды и выплеснул на очаг пожара. Но провод заискрил, горение усилилось. Поэтому он покинул квартиру, от соседей вызвал пожарных. Попытался вернуться обратно, чтобы все-таки потушить пожар, но не смог этого сделать. Помешали высокая температура и густая завеса плотного черного дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 сентября, в подъезде многоквартирного пятиэтажного дома Усть-Илимска горел электрощиток, на верхних этажах наблюдалось сильное задымление. Десять человек самостоятельно покинули свои квартиры, трое эвакуированы.

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