Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Введенные против России санкции создало для ВПК США возможности для поиска новых покупателей, заявила координатор Совета национальной безопасности по оборонной политике и контролю над вооружениями Кара Аберкромби 27 сентября на конференции оборонной промышленности, сообщает Responsible Statecraft.

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«С практической точки зрения странам, которые до сих пор полагались на российское оборудование, будет очень трудно добиться даже основных поставок из-за этой ослабленной оборонной промышленной базы», — подчеркнула она.

Аберкромби добавила, что американские производители оружия должны быть «готовы к работе», чтобы воспользоваться этой возможностью, отметив, что правительство «ищет возможности предоставить странам то, что им нужно».

Подобные заявления показывают, что президент США Джо Байден заинтересован в расширении доминирования Вашингтона в мировой торговле оружием. В прошлом году на американских производителей оружия приходилось 39% этого рынка, тогда как на долю российских компаний — около 19% мирового экспорта.

Хотя Аберкромби не уточнила, на какие страны должна ориентироваться оборонная промышленность, самой большой потенциальной целью является Индия, которая в период с 2016 по 2020 год получила более 23% российского экспорта оружия. По некоторой информации, США начали оказывать давление на индийские власти с тем, чтобы те отказались от российского оружия. Кроме того, американские официальные лица утверждают, что Нью-Дели с пониманием отнесся к их аргументам о поиске новых торговцев оружием.

Другими ведущими покупателями российского оружия являются Китай, Алжир, Египет, Вьетнам, Казахстан и Ирак, некоторые из них уже являются получателями американского оружия.