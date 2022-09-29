Вашингтон, 29 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Введенные против России санкции создало для ВПК США возможности для поиска новых покупателей, заявила координатор Совета национальной безопасности по оборонной политике и контролю над вооружениями Кара Аберкромби 27 сентября на конференции оборонной промышленности, сообщает Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«С практической точки зрения странам, которые до сих пор полагались на российское оборудование, будет очень трудно добиться даже основных поставок из-за этой ослабленной оборонной промышленной базы», — подчеркнула она.

Аберкромби добавила, что американские производители оружия должны быть «готовы к работе», чтобы воспользоваться этой возможностью, отметив, что правительство «ищет возможности предоставить странам то, что им нужно».

Подобные заявления показывают, что президент США Джо Байден заинтересован в расширении доминирования Вашингтона в мировой торговле оружием. В прошлом году на американских производителей оружия приходилось 39% этого рынка, тогда как на долю российских компаний — около 19% мирового экспорта.

Хотя Аберкромби не уточнила, на какие страны должна ориентироваться оборонная промышленность, самой большой потенциальной целью является Индия, которая в период с 2016 по 2020 год получила более 23% российского экспорта оружия. По некоторой информации, США начали оказывать давление на индийские власти с тем, чтобы те отказались от российского оружия. Кроме того, американские официальные лица утверждают, что Нью-Дели с пониманием отнесся к их аргументам о поиске новых торговцев оружием.

Другими ведущими покупателями российского оружия являются Китай, Алжир, Египет, Вьетнам, Казахстан и Ирак, некоторые из них уже являются получателями американского оружия.