Брянск, 29 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Автомобиль ВАЗ-211 440 врезался накануне вечером в электропору на проспекте Станке Димитрова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба ГИБДД Брянской области Авария в Брянске

По предварительной информации, 22-летний водитель не справился с управлением и наехал на столб, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Удар был такой силы, что ВАЗ буквально сложился пополам.

Водителя госпитализировали с тяжёлыми травмами, он скончался в больнице.