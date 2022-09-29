Москва, 29 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро решили сделать паузу в карьере. Об этом 29 сентября Гурейро написал в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР Фигуристы

«В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжёлую болезнь, которая, к сожалению, лишила её возможности полноценно выступать», — написал Гурейро.

В связи с этим, а также отсутствием возможности выступать на международных соревнованиях, пара решила не торопить процессы восстановления и взять перерыв в текущем сезоне.

Загорски и Гурейро выступают в дуэте с 2014 года. Они являются призёрами этапов Гран-при, а также серебряными призёрами чемпионата России 2021 года. Также на их счету две бронзовые медали чемпионатов страны.

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