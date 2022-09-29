Краснодар, 29 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Краснодаре начали работать телефоны рабочей группы по вопросам проведения частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Телефоны военных комиссариатов Западного и Прикубанского округов (8-861-220-27-90), а также Карасунского и Центрального округов (8-861-231-19-18) Краснодара работают круглосуточно. В рабочие часы готовы ответить на вопросы обратившихся сотрудники отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара (8-861-255-25-92).

Специалисты готовы проконсультировать каждого обратившегося.