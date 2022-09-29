Барселона, Испания, , 10:28 — REGNUM Партия «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) выступила с критикой решения главы Женералитата Пере Арагонеса касательно увольнения заместителя председателя правительства и министра по цифровой политике и территории Жорди Пучньеро. Об этом пишет агентство EFE.

Каталония

В партии предупредили об «исторической ошибке», которую представляет собой увольнение Пучньеро

Отмечается, что решение Арагонеса «ставит под угрозу» непрерывность каталонского проекта, выступающего за независимость региона, и доказывает, что ситуация уже неустойчива.