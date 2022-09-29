Таллин, 29 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум.

Администрация Липецкой области Энергетика

Эстония планирует отключиться от российской электросети и присоединиться к сети континентальной Европы в конце 2025 года. Об этом говорится в подписанном договоре двух государственных энергетических компаний — сетевой Eleringи производящей электричество Eesti Energia.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, для поддержания сетей Elering в течение пары лет построит три синхронных компенсатора. Глава Elering Таави Вескимяги сообщил, что первый компенсатор будет готов в первом квартале следующего года, остальные два — в 2024 году.

Он добавил, что синхронные компенсаторы способны обеспечивать необходимую инерцию в четыре-шесть раз дешевле, а срок их службы в отличие от устаревшего оборудования Нарвских электростанций составляет 40 лет.

Если Россия отключит Эстонию раньше, то для поддержания инерции будут использованы установки Нарвских электростанций, говорится в документе.

Договор также описывает права и обязанностей каждой из двух госкомпаний в случае необходимости поддержания работы электросети и обеспечения потребителей электричеством в чрезвычайной ситуации.