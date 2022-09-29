Минусинск, Красноярский край, , 10:28 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела против родителей из Красноярского края, сажавших свою 13-летнюю дочь на цепь. Об этом ИА REGNUM сообщили в СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

СК расследует уголовное дело против 40-летней женщины и 43-летнего мужчины из посёлка Зелёный Бор города Минусинска. Они подозреваются по ч. 1 ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребёнка родителем»), пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

По данным следствия, в период с мая по июль 2022 года супруги решили «воспитать» 13-летнюю дочь, которая приходила с прогулок позже установленного времени. Они неоднократно привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления.

Все дети изъяты из семьи, мать находится под подпиской о невыезде. Отец задержан.

Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Ерёмину доложить о ходе расследования уголовного дела. Результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку по данному факту также проводит прокуратура. По данным ведомства, на воспитании в семье находятся ещё пятеро детей. Мать и отец, злоупотребляющие спиртным, неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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