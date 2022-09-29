Красногорск, , 10:27 — REGNUM В Московской области начали размещать информационные плакаты, призывающие соблюдать чистоту и ответственно относиться к общественным и дворовым территориям, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного административно-технического надзора.

Свалка мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Подмосковье самыми распространенными проблемами являются парковка автомобилей на газонах и детских площадках, а также складирование мусора и отходов в неположенных местах.

Так, на территории области повились плакаты с надписями: «Здесь свалки нет! Спасибо Вам за чистоту!», «Уборка соСТОИТся, если авто не СТОИТ», «Пропустите сделать вам чисто! Паркуйтесь правильно!» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области возобновили экологический проект «Мусорная рыбалка».

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