Якутск, 29 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В 3,5 раза возросло количество браков в Якутии в сравнении в прошлым годом. С просьбой официально установить отцовство якутяне обращаются в три раза чаще, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГС) при правительстве региона.

Павел Ищенко ИА REGNUM Регистрация брака

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Жители республики регистрируют браки в неторжественной обстановке в связи с мобилизацией. Сотрудники ЗАГСов идут им навстречу и корректируют график работы.

«В основном это люди, которые несколько лет живут вместе, у которых есть общие дети», — охарактеризовали в ЗАГС тех, кто сейчас наиболее часто обращается с просьбами зарегистрировать браки.

Как сообщало ИА REGNUM, отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в Приамурье работают без выходных и до последнего посетителя. Рабочий день сотрудников учреждений увеличен в связи с мобилизацией жителей региона для участия в спецоперации по защите Донбасса.

За три дня 23–26 сентября в регионе было заключено 682 брака — это больше, чем за весь август. Это притом, что в последний месяц лета всегда много молодожёнов.