Москва, 29 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. В преддверии этой даты Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и АНО «Национальные приоритеты» организуют акцию «Оберегая сердца». Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний — один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

Сердце

"Участники акции «Оберегая сердца» смогут пройти бесплатную диагностику, посетить лекции и мастер-классы от экспертов Минздрава России и волонтеров. Благодаря выездам Центров здоровья люди получат возможность пройти комплексное экспресс-обследование без отрыва от места работы или учебы», — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Уже несколько лет подряд акция «Оберегая сердца» просто и понятно рассказывает населению о том, как позаботиться о себе и избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний. Волонтеры-медики по всей стране стараются повысить уровень грамотности россиян в вопросах сохранения здоровья и снижения рисков развития болезней сосудов и сердца. В 2021 году в рамках акции прошло 812 мероприятий, более 650 тыс. просмотров набрало «Кардио-шоу». Всего в активностях по здоровью сердца приняли участие более 1,6 млн человек», — говорит председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

Центральной площадкой акции станет Федеральное агентство по делам молодежи, где врачи Федерального центра здоровья НМИЦ терапии и профилактической медициныи Федерального центра кардиологии проверят на факторы риска развития неинфекционных, в частности сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый желающий сможет узнать свои показатели глюкозы крови и уровень холестерина, пройти спирометрию и биоимпедансометрию, получить экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам и получить консультации ведущих врачей-терапевтов и кардиологов.

15 сентября студенты и преподаватели Государственного университета управления уже проверили свое здоровье. Выявить факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и получить советы от терапевтов и кардиологов смогли 127 человек. 22 сентября Центр здоровья проверил здоровье сердца более чем 120 сотрудникам центрального офиса Почты России.

Кроме медицинского блока участников ждут профилактические беседы «Поговоримо важном» от волонтеров-медиков, которые проводятся с целью повышения знаний о здоровье и мерах его сохранения. Также будут организованы открытые лектории, профилактические викторины. А те, кто предпочитают теорию практике, могут принять участие в «Сердечной» зарядке» или мастер-классе по измерению артериального давления.

В регионах волонтеры проведутмастер-классы по скандинавской ходьбе и правильному измерению артериального давления, открытые лектории и «Сердечные» энерго-точки. Для студентов ввузов и ссузовпроводится ролевая игра «Модель ВОЗ» и Видео-кейсы, а для школьников добровольцы устраиваютквиз «Оберегая сердца», соображариум «Тайны здоровья нашего сердца», интерактивный урок — эксперимент «Как работает сердце».

Акции волонтеров-медиков пройдут в 13 регионах: Алтайский край, Амурская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Иркусткая, Курская области, Республики Башкортостан, Марий — Эл, Мордовия и Чувашия.

30 сентября 2022 года на площадке Российского общество «Знание» состоится онлайн-марафон «Оберегая сердца», где ведущие специалисты в области лечения и профилактики заболеваний сердца и сосудов поделятся лайфхаками, как сохранить и укрепить свое здоровье, расскажут, почему важна диспансеризация и что называют «тихим убийцей». Трансляция марафона будет доступна в группе волонтеров-медиков ВКонтакте.

Ранее АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России запустили коммуникационную кампаниюо профилактике и ранней диагностике артериальной гипертонии, которую можно увидеть в интернете, на телевидении, на конструкциях наружной рекламы в ряде регионов, а также услышать по радио.

Сердце — символ не только крепкого здоровья, но и любви, без которой невозможно быть счастливым человеком. АНО «Национальные приоритеты» разработала тематические стикеры в форме сердца, которые можно найти в Viber, Telegram и WhatsApp, а «валентинками», т. е. открытками о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний поделиться в социальных сетях. Больше полезного и интересного можно найти на сайте: оберегаясердца.рф.

Следите за своим здоровьем. Если ваш уровень артериального давления более 140/90 — это веский повод обратиться к специалисту. Держите артериальное давление в норме, следуя простым рекомендациям: контролируйте индекс массы тела; откажитесь от вредных привычек; занимайтесь физической нагрузкой не менее 30 минут в день; потребляйте не более 5 гр. соли ежедневно; питайтесь сбалансированно и разнообразно.

Благодаря федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений должна быть снижена почти на четверть. Для этого, в частности, продолжается переоснащение современным медицинским оборудованием сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.