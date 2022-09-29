Таллин, 29 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Одним из основных приоритетов государственных бюджетов Эстонии следующих лет станет комплексная национальная оборона, которая потребует серьезных инвестиций. Об этом говорится в специальном заявлении правительства страны, опубликованном пресс-службой.

Армия Эстонии

Отмечается, что Европа переживает крупнейший кризис безопасности за последние 30 лет. Поэтому для обеспечения непосредственной безопасности Эстонии в 2023 году расходы на оборону впервые превысят лимит в 1 миллиард евро.

Согласно госбюджетной стратегии, почти 2,5 млрд евро в 2023–2026 годах, или более половины общих расходов на оборону, будут инвестированы в закупки, чтобы максимально повысить обороноспособность.

Как следствие, к 2025 году у Эстонии будет действующая система противовоздушной обороны средней дальности. Центральная ПВО закупается совместно с Латвией, что помогает еще лучше защищать регион в целом, говорится в заявлении правительства Эстонии.

Дополнительные критически важные возможности, в которые страна инвестирует, — это противотанковые средства, артиллерийский огонь с закрытых позиций, береговая оборона, ситуационная осведомленность и инфраструктура, необходимая для увеличения присутствия союзников по блоку НАТО.

Помимо непосредственного военного потенциала, страна также способствует защите населения. Так, в 2023 году будет выделено 6 млн евро на привлечение добровольцев внутренней безопасности, широкомасштабную национальную оборону и поддержку сообществ и неправительственных организаций. Кроме того, государство увеличивает объемы обучения в академии внутренней обороны, чтобы обеспечить будущее сотрудников полиции и других внутренних охранников.

Как хорошо осведомленная в цифровых технологиях страна, Эстония инвестирует дополнительные 30 млн евро в повышение кибербезопасности.