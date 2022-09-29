Ханты-Мансийск, 29 сентября 2022, 10:25 — REGNUM В Югре начал работу телеграм-бот, который ответит на все вопросы о частичной мобилизации. Об этом сообщает Центр управления регионом ХМАО.
Телеграм-бот «Мобилизация в Югре» принимает и отвечает на вопросы о повестках, военкоматах, обеспечении мобилизованных граждан, о льготах, положенных военным и их семьям, о сроках и условиях службы и так далее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре работает центр поддержки, где разбираются со случаями ошибочной мобилизации.
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