Кушва, Свердловская область, , 10:41 — REGNUM В Кушве Свердловской области местную жительницу осудили за истязание 10-летней дочери. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что в 2020–2021 годах женщина неоднократно избивала собственную дочь. В качестве мер наказания мать привязывала ребёнка к кровати, а осенью и зимой босиком выгоняла девочку на улицу.

Свою вину женщина признала лишь частично. Кушвинский городской суд приговорил свердловчанку к трём годам 15 дням лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.