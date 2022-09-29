Пасечник прибыл в Москву для завершения процедуры воссоединения ЛНР с РФ
Луганск, 29 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже прибыл в Москву для завершения юридической процедуры воссоединения республики с Россией.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник
«Уже нахожусь в Москве», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей — всех четырёх регионов, где прошли референдумы о воссоединении с Россией, прибыли в Москву 28 сентября.
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