Луганск, 29 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже прибыл в Москву для завершения юридической процедуры воссоединения республики с Россией.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

«Уже нахожусь в Москве», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей — всех четырёх регионов, где прошли референдумы о воссоединении с Россией, прибыли в Москву 28 сентября.

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