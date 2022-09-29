Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового убийства мирных граждан в Пушкинском районе во время Великой Отечественной войны, сообщили 29 сентября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расстрел матери и ребенка

Установить факт массового убийства людей следователям удалось благодаря копиям архивных документов, изданных в городе Павловске Пушкинского района во время Великой Отечественной войны немецкими оккупационными властями. В них фиксировались проводимые расстрелы (машинописным текстом с рукописными подписями исполнителей) гражданского населения.

По данным следствия, лица из числа немецких оккупационных войск нацистской Германии в период с 4 по 22 февраля 1942 года на территории Павловска (в период 1918–1944 гг. — город Слуцк) Пушкинского района Ленинграда совершили убийство путем расстрела не менее 16 человек из числа мирного гражданского населения.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, ж, л.» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту массового убийства мирных граждан во время Великой Отечественной войны», — рассказали в ведомстве, уточнив, что следствию предстоит масштабная работа по сбору и анализу материалов, которые позволят доказать целенаправленное уничтожение ни в чем не повинных людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению иска главного прокурора города о признании блокады Ленинграда в годы войны геноцидом советского народа.

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