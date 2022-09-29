* Талибы — запрещённая в России организация

Парун, Афганистан, , 10:22 — REGNUM В афганской провинции Нуристан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили бывшего силовика. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Mate Marschalko

Согласно источникам, этого человека звали Бахрамуддин Нуристани, и он был начальником службы безопасности уезда Мандол при предыдущем правительстве Афганистана.

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали его в провинцию Лагман под предлогом показания помощи пострадавшим от наводнения.

Источник добавил, что Нуристани сначала арестовали в дороге, подвергли пыткам, а затем расстреляли.

Сообщается, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили его в обеспечении поставок Фронту сопротивления Афганистана через территорию Нуристана, но талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же суд оправдал его.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.