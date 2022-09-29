Москва, , 10:22 — REGNUM Для того, чтобы курс рубля по отношению к доллару кардинально изменился, нужно, чтобы сработали два главных фактора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Доллары и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для кардинальной смены тренда в паре рубль/доллар должны появиться следующие факторы: резкое сокращение профицита торгового баланса и увеличение объемов экспорта, — сказал он. — Если первый может быть связан с расчетами, которые исходят из сценария снижения объема добычи нефти и газа, снижения уровня цен, то второй связан с предположением о росте импорта из дружественных стран. Первый фактор имеет веские основания. Второй менее вероятен, поскольку зависит от восстановления потребительского спроса. А в текущей ситуации перехода к мобилизационной экономике это выглядит [слишком] оптимистично».

По его мнению, в 2023 году рост доллара может вырасти до 70 рулей при условии изменения этих двух факторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, резкое повышение ставки ФРС США укрепит позиции доллара на мировых валютных рынках.

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