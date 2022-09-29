Калуга, 29 сентября 2022, 10:47 — REGNUM Братский народ Донбасса и освобождённых территорий Запорожья и Херсонщины проголосовал за присоединение к России. Явка, несмотря на беспрецедентно сложные условия, высочайшая. И это неудивительно: людям невыносим неонацистский киевский режим, заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев по итогам окончание голосования о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бывш. УССР в состав России, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Спикер калужского областного парламента Геннадий Новосельцев
Спикер калужского областного парламента Геннадий Новосельцев
Законодательное собрание Калужской области
«Люди Донбасса имеют полное право на свой родной язык — русский, на свою родную культуру и веру», — отметил Геннадий Новосельцев.

Председатель правления объединения жителей территории бывш. УССР Калужской области «Вiтчизна» Виктор Витковский в интервью интернет-порталу «kp40.ru», — назвал «блестящими» итоги референдума на территории бывш. УССР.

«Счастлив, что мы живем в эту эпоху, когда исконно русские земли возвращаются на свою родину. Когда-то сделали ошибку: присоединили русские земли к Малороссии. Это величайшее историческое событие. Путин, по сути, не просто собрал воедино русские земли, он реставрировал границы России. Грандиозные события!» — отметил Витковский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября состоялись референдумы о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Читайте ранее в этом сюжете: Величие России даёт гарантию от фашизма — о референдумах в Донбассе