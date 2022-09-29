Калуга, 29 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Братский народ Донбасса и освобождённых территорий Запорожья и Херсонщины проголосовал за присоединение к России. Явка, несмотря на беспрецедентно сложные условия, высочайшая. И это неудивительно: людям невыносим неонацистский киевский режим, заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев по итогам окончание голосования о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бывш. УССР в состав России, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Калужской области Спикер калужского областного парламента Геннадий Новосельцев

«Люди Донбасса имеют полное право на свой родной язык — русский, на свою родную культуру и веру», — отметил Геннадий Новосельцев.

Председатель правления объединения жителей территории бывш. УССР Калужской области «Вiтчизна» Виктор Витковский в интервью интернет-порталу «kp40.ru», — назвал «блестящими» итоги референдума на территории бывш. УССР.

«Счастлив, что мы живем в эту эпоху, когда исконно русские земли возвращаются на свою родину. Когда-то сделали ошибку: присоединили русские земли к Малороссии. Это величайшее историческое событие. Путин, по сути, не просто собрал воедино русские земли, он реставрировал границы России. Грандиозные события!» — отметил Витковский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября состоялись референдумы о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.