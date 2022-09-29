Спикер калужского Заксобрания: людям невыносим неонацистский киевский режим
Калуга, 29 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Братский народ Донбасса и освобождённых территорий Запорожья и Херсонщины проголосовал за присоединение к России. Явка, несмотря на беспрецедентно сложные условия, высочайшая. И это неудивительно: людям невыносим неонацистский киевский режим, заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев по итогам окончание голосования о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей бывш. УССР в состав России, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Председатель правления объединения жителей территории бывш. УССР Калужской области «Вiтчизна» Виктор Витковский в интервью интернет-порталу «kp40.ru», — назвал «блестящими» итоги референдума на территории бывш. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября состоялись референдумы о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.