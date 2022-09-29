Барнаул, , 10:21 — REGNUM Еще два новых инвестора начнут реализацию проектов на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», сообщили 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности по итогам заседания экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

Турзона «Бирюзовая Катунь» Правительство Алтайского края

Были рассмотрены заявки компаний «Катунь Ривер» и «Уклад Катунь Резорт» на вхождение в состав резидентов ОЭЗ. В рамках заявленных инвестиционных проектов предусмотрено создание объектов размещения на 310 основных и 210 дополнительных мест, общий объем инвестиций предусмотрен в размере 730 млн. рублей.

По словам директора «Катунь Ривер» Алексея Вавилкина, интерес к внутреннему туризму увеличивается с каждым годом, региону нужны новые, более качественные средства размещения. «Наша компания имеет опыт реализации крупных строительных проектов и создание базы отдыха, включающей коттеджный и гостиничный комплексы, СПА-центр, ресторан, станет новым интересным направлением», — отметил он.

Генеральный директор «Уклад Катунь Резорт» Алексей Стариков также считает перспективными инвестиции в туристическую отрасль Алтайского края. Компания намерена комплексно подойти к развитию площадки, предоставляя свои гостям максимальный набор услуг с уровнем комфорта категории 3-4 звезды.

По решению членов Экспертного совета заявки компаний были поддержаны. Таким образом, после включения Минэкономразвития России компаний в реестр резидентов «Бирюзовой Катуни», их общее число составит 29, а объем инвестиций, которые инвесторы намерены направить на реализацию проектов в ОЭЗ, возрастет до 19 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оценка эффективности функционирования ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае по итогам 2021 года оказалась самой высокой в стране, следует из отчета Министерства экономического развития Российской Федерации за 2021 год по результатам оценки функционирования особых экономических зон в регионах страны.

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