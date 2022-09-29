Кызыл, 29 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Туве детям до 17 лет граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, выплатят по 5 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стадо баранов и овец

Кроме того, власти республики выделят семьям продуктовые наборы, закупкой и распределением которых будут заниматься сотрудники министерства труда и социальной политики.

«По линии Минсельхозпрода принято решение о выделении семьям по одной голове барана, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости», — отметили в правительстве.

Фермерским хозяйствам, главы которых призваны на военную службу, по решению властей региона отгрузят по одной тонне овса.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованных жителей Тувы освободили от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам.