Бухарест, 29 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Правительство Румынии собралось 29 сентября на экстренное заседание для рассмотрения вопроса о снижении цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в стране. Об этом 29 сентября сообщает бухарестское информационное агентство Agerpres.

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Согласно официальной информации, министры планируют рассмотреть документ о выделении дополнительных государственных средств на поддержку работы местных автозаправочных станций и нефтебаз.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы цены на эти виды энергоносителей были снижены, — заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ. — Кабмин обещает решить эту задачу в кратчайшие сроки».

Напомним, только за последние два месяца стоимость топлива в Румынии выросла в 1,2 раза. Это вызвало сбои в системе общественного транспорта по всей стране.