Москва, , 10:20 — REGNUM На подготовку теракта, в результате которого погиб первый глава ДНР Александр Захарченко, было выделено 2 млн долларов. Об этом рассказал оперативник СБУ Александр Киященко на перехваченной записи, опубликованной РИА Новости.

Александр Захарченко dnr-online.ru

«Это был общий бюджет на всё — на подготовку, на закладку. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил 5 млн рублей», — рассказал Киященко.

Напомним, что первый глава ДНР Александр Захарченко погиб в 2018 году в результате террористического акта в центре Донецка.