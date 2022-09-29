Краснодар, 29 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Дожди с грозами накроют 29 сентября Кубань, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИА REGNUM Перед началом дождя

Синоптики предупреждают, что сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду ожидаются во всех городах и районах Кубани, за исключением Сочи.

Непогода будет бушевать в Краснодарском крае до конца суток 29 сентября.