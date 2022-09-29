Горловка, ДНР, 29 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 29 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что вооружённые бандеровские формирования произвели обстрел Горловки в 10:02 (совпадает с мск), выпустив по городу шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские следователи проведут расследование по факту обстрела киевскими боевиками политехнического колледжа в Херсоне.