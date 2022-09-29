Майкоп, , 10:20 — REGNUM В Адыгее набрано необходимое число резервистов в рамках частичной мобилизации. План по призыву выполнен, сообщил военный комиссар региона Александр Аверин. Тем не менее, по словам военкома, работа по призыву будет продолжена в соответствии с новыми поступающими задачами.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задача текущего дня по частичной мобилизации выполнена. Уточню: задача текущего дня! Мероприятия будут продолжаться в соответствии с поступающим боевым распоряжением по формированию команд», — приводит слова Аверина ИА «Советская Адыгея».

Всего в Адыгее было сформировано три команды мобилизованных. Две из них на полигонах отрабатывают боевое слаживание, третья, состоящая из водителей, не требует дополнительного обучения и, по словам военкома, уже готовится к отправке в районы СВО.

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