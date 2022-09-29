Майкоп, 29 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Адыгее набрано необходимое число резервистов в рамках частичной мобилизации. План по призыву выполнен, сообщил военный комиссар региона Александр Аверин. Тем не менее, по словам военкома, работа по призыву будет продолжена в соответствии с новыми поступающими задачами.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Задача текущего дня по частичной мобилизации выполнена. Уточню: задача текущего дня! Мероприятия будут продолжаться в соответствии с поступающим боевым распоряжением по формированию команд», — приводит слова Аверина ИА «Советская Адыгея».

Всего в Адыгее было сформировано три команды мобилизованных. Две из них на полигонах отрабатывают боевое слаживание, третья, состоящая из водителей, не требует дополнительного обучения и, по словам военкома, уже готовится к отправке в районы СВО.