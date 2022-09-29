Петрозаводск, , 10:30 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заверил, что мобилизованным жителям региона выдадут всё необходимое, однако некоторые вещи не будет лишним взять с собой. Об этом Парфенчиков написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Губернатор региона продолжает отвечать на вопросы жителей и разъяснять детали частичной мобилизации. Он отметил, что по прибытию в воинскую часть призывным выдадут обмундирование и экипировку.

«В то же время, при желании, можно взять c собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки (разные), фонарик, походную сидушку, подшлемник (спортивная шапка), перчатки тактические, теплоиды (химическая грелка), мультитул (многофункциональный компактный инструмент)», — перечислил Парфенчиков.

Питание у мобилизованных горячее и трёхразовое. Если же его доставить не получится, им будут выдавать индивидуальные пайки. В Карелии дополнительно организовали горячее питания для убывающих в воинские части, еду можно получить на базе Петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства.

Правительство Карелии вместе с командирами частей поименно обеспечит ещё и амуницией, снаряжением и медикаментами. Мобилизованным также будут передавать средства гигиены, дополнительное питание, посылки от родственников и всех желающих.

Парфенчиков также затронул тему использования телефонов во время мобилизации. Он подчеркнул, что смартфоны в воинских частях запрещены, но кнопочный взять можно. Правительство Карелии обеспечит ими и сим-картами мобилизованных жителей.

«Он будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона запрещена», — подчеркнул губернатор.

В комментариях под постом главы региона люди делятся списком необходимых вещей, которые можно купить и взять с собой. Кто-то пожаловался, что после прибытия в воинскую часть не выдали необходимые предметы.

«Уехал родственник, уже в Пскове. Каски, броники надо покупать самим. Тёплую одежду тоже. Ни хрена не дают. Все это шляпа, что они пишут. Одно бла-бла-бла», — утверждает Александр Щ.

«Простите пожалуйста, а у кого дети и мама сидит в декрете, где деньги брать на вот это всё? Жена с протянутой рукой должна идти. Вы цены видели? Да половину уже всё разобрали. Как с Ковидом ажиотаж пошёл, цены подняли», — задала вопрос Вероника С.

Напомним, что Артур Парфенчиков готов принимать жалобы и вопросы от граждан по частичной мобилизации. Ответами на них он делится в социальных сетях.

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