Бухарест, 29 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Думитру Прунариу — первый и пока единственный выходец из Румынии, побывавший в космосе, получит звание почетного гражданина Бухареста. Об этом 29 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

seisdeagosto Бухарест

Согласно официальной информации, накануне за принятие соответствующего постановления проголосовало абсолютное большинство представителей городского управления румынской столицы. По словам инициаторов акции, подобное чествование космонавта докажет миру намерение Румынии развивать память о «лучших традициях страны».

При этом, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в новом документе не упоминается факты награждения Прунариу знаками отличия СССР.

Напомним, 14 мая 1981-го года Д. Прунариу участвовал в полете международного команды пилотируемого космического корабля «Союз — 40» в рамках программы «Интеркосмос». Румынский гражданин провел в космосе 7 суток 20 часов 42 минуты.