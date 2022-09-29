Париж, 29 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон решил не добиваться повышения пенсионного возраста до 65 лет в бюджетном законопроекте, пока что отказавшись от идеи, которая возмутила профсоюзы и расколола его центристский альянс, как передает агентство France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Этот шаг свидетельствует о том, что Макрону пришлось столкнуться с сильной оппозицией после того, как его партия потеряла большинство в парламенте в июне 2022 года.

Правая партия Марин Ле Пен и левый альянс во главе с Жан-Люком Меланшоном выступают против повышения пенсионного возраста, поэтому Макрону придется искать союзников в правоцентристской партии, чтобы реформа прошла.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила AFP 29 сентября, что правительство начнет переговоры с профсоюзами, работодателями и другими политическими партиями с целью принятия закона в ближайшие месяцы.

Правительство по-прежнему хочет повысить пенсионный возраст до 65 лет с нынешних 62 лет — это одно из предвыборных обещаний Макрона, которое он считает ключевым для оздоровления государственных финансов Франции.

«Мы выбрали диалог и консультации», — сказала Борн.

Уступка произошла в тот момент, когда леворадикальный профсоюз CGT объявил о проведении общенациональной забастовки в знак протеста против пенсионной реформы и с требованием повышения заработной платы в условиях роста цен.