Чебоксары, , 10:14 — REGNUM В Чувашии со 100 до 500 рублей увеличили штрафы за проезд и провоз багажа в общественном транспорте без билета. Соответствующий закон подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оплата проезда Дарья Драй © ИА REGNUM

Изменения вносятся в закон об административных правонарушениях в Чувашии. Это касается поездок «зайцем» в троллейбусах и автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения, либо с нарушением правил провоза багажа.

В новой редакции штраф за безбилетный проезд и провоз багажа без оплаты возрастёт с нынешних 100 рублей до 500 рублей.

Отметим, что ранее данный законопроект, инициированный горсобранием Чебоксар, поддержали депутаты Госсовета. Парламентарии считают, что увеличение штрафа за безбилетный проезд «будет способствовать профилактике правонарушений, повысить сознательность пассажиров».

«Размер административного штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа с 5 октября 2007 года ни разу не пересматривался. Вместе с тем с 2007 по 2022 годы МРОТ увеличился в шесть раз. Законодателю предлагается увеличить размер штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа до 1 тыс. рублей, при этом штраф по сравнению с 2007 годом увеличится в 10 раз», — предлагали депутаты Чебоксар.

В Госсовете Чувашии приняли решение об увеличении размера штрафов до 500 рублей.