Москва, 29 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Российский шорт-трекист, олимпийский чемпион Семён Елистратов заявил, что не собирается отказываться от своей страны ради Олимпийских игр. Об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

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«На следующие Игры нужно ехать обязательно, но если будет требование подписать декларацию о том, что я фактически отказываюсь от своей страны, то о поездке даже не может быть и речи», — сказал Елистратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская команда по автогонкам «Камаз-мастер» отказалась от участия в ралли-марафоне «Дакар», поскольку Международная автомобильная федерация (FIA) требовала подписать документ с осуждением специальной военной операции России по денацификации бывшей УССР.

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