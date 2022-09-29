Москва, 29 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Российские следователи проведут расследование по факту обстрела киевскими боевиками политехнического колледжа в Херсоне. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Следователи СК России в рамках уголовного дела будут расследовать факт обстрела ВСУ политехнического колледжа в Херсоне, в результате которого есть пострадавшие», — говорится в сообщении следственного ведомства в телеграм-канале.

Дознавателям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Также отмечается, что кроме того, киевские националисты нанесли новый ракетный удар по жилому дому в центре Херсона, шесть человек пострадали.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию Политехнического университета в Херсоне. Здание разрушено. Кроме того, ударная волна выбила окна в стоящем по соседству доме.

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