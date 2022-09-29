Улан-Удэ, , 10:13 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии поддержали обращение своих коллег из Удмуртии о необходимости восстановления системы трудового воспитания школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

На картошку Цитата из м/ф «Антошка». реж Леонид Носырев. 1969. СССР

По словам депутата Игоря Марковца, трудовое воспитание означает не только передачу рабочих навыков и умения детям, но и формирование у них правильного отношения к своему и чужому труду. Политик считает, что в школьных программах должен быть предусмотрен физический труд на уроках трудового обучения и на пришкольных участках.

«Общественно полезный труд должен включать в себя работу в школе и дома — уборка класса, школьной территории, бытовой труд дома, уход за насаждениями, летнюю работу на полях во время школьных каникул, работу в школьных строительных отрядах, школьных лесничествах и иное», — отметил он.

В связи с этим предложено возрождать пришкольные участки, что позволит к тому же обеспечить школы овощами. По данным минобрнауки республики, в 206 школах в настоящее время есть участки, где идёт практическая отработка учебных программ по биологии и естествознанию.

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