Москва, , 10:13 — REGNUM В октябре в России вступят силу законы о работе бизнеса в условиях санкций, о поддержке госзакупок и об оперативном получении госуслуг, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Прежде всего, станет проще производство жизненно необходимых лекарств — вступают в силу поправки, которые касаются их производства из плазмы крови.

«Компоненты для лекарств будут оперативно поступать российским производителям, благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать наших граждан необходимыми препаратами», — отметил Володин в телеграм-канале.

Также вступят в силу законы, касающиеся устойчивого функционирования бизнеса в условиях санкций. Речь идет о работе транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вступят в силу законы, ускоряющие получение госуслуг, с 1 октября можно будет предъявлять водительские права в электронном виде, одна наличие их в бумажном виде будет все еще обязательным.

По карте «Мир» станет возможно получать больше пособий, например, на карту будут приходить пособия малоимущим гражданам.

В то же время ранее Госдума приняла законы о гарантиях мобилизованным гражданам и добровольцам. Обеспечивается сохранение рабочего места, появляется возможность воспользоваться кредитными каникулами, отменяются пени за просроченные платежи по ЖКХ. Решения после одобрения Совфедом вступят в силу со дня официального опубликования.