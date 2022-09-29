Новосибирск, 29 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Последние события показывают, что США и союзная им Великобритания действительно рассчитывают на повышение ставок в происходящем противостоянии. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Нарастающие кризисные явления побуждают лидеров этих стран к радикализации, — подчеркнул Бирюков. — При этом разговоры о ядерном ударе скорее имеют пропагандистский характер, поскольку нет явных признаков готовности последних к подобному решению».

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты провоцируют конфликт между ядерными державами, который приведет к непредсказуемым последствиям. При этом он подчеркнул, что Россия не меняла своей доктрины по применению ядерного оружия.

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