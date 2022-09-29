Пермь, 29 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Перми заявили, что мобилизованных врачей не оставят без рабочих мест. Об этом сообщает телеграм-канал «Компрос».

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Ранее появились данные, что двое мобилизованных пермских врачей останутся без рабочего места. Речь идет о заведующем отделением реанимации из ГКБ № 4 и реаниматологе из Краевой детской больницы.

Минздрав региона заявил, что за мобилизованными сохранятся рабочие места. Ведомство обязалось оказать содействие в разъяснении главврачам применения законодательства о трудовых отношениях с мобилизованными и сохранении за ними рабочих мест.

В поддержку медиков выступил первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. Из Перми уже отправлено три эшелона резервистов.