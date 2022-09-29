Белгород, 29 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Курсы по оказанию первой медицинской помощи открываются для всех желающих в Белгороде. Об этом 29 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Mos03.ru Скорая помощь

Программу запускают в Центре медицины катастроф по многочисленным просьбам жителей региона. Чтобы попасть на курсы, необходима предварительная регистрация — по телефону 8 (4722) 32-96-00 или оставить свои контактные данные в личных сообщениях главному врачу областной станции «Скорой помощи» Алексею Жирову во «ВКонтакте».

«Если это будет востребовано, будем организовывать такие курсы во всех муниципальных образованиях области», — уточнил глава региона.

Получить специальные знания можно будет с 3 октября.