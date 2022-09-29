Томск, , 10:09 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть на связи с военкомами и жителями региона, проверяя каждое обращение и каждую проблему. Он написал об этом 28 сентября в своём телеграм-канале.

Владимир Мазур Admtobolsk.ru

Как указал глава области, к нему поступают сообщения о том, что не все военкоматы региона соблюдают утвержденный Генеральным штабом Вооружённых Сил РФ порядок мобилизации, посылая повестки не проходившим срочной службы и не подлежащим частичной мобилизации по возрасту лицам.

В связи с этим Мазур призвал военного комиссара Томской области обратить внимание на ошибки и вовремя исправлять их.

«Поручаю главам муниципалитетов 24/7 быть на связи с военкомами, с жителями, с руководителями организаций. Проверяйте каждое обращение, решайте каждую проблему. Также ставлю задачу главам муниципалитетов развернуть на местах пункты приёма помощи нашим воинам — продуктов, вещей, предметов личной гигиены. И оперативно передавать её отправляющимся на службу Родине. Такие примеры в муниципалитетах уже есть, и они должны стать правилом», — добавил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне решение о дополнительном снабжении призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Нижегородской области вещами первой необходимости принял губернатор региона Глеб Никитин.