Москва, , 10:08 — REGNUM Зона, в которой произошёл инцидент на газопроводе «Северный поток», контролируется американской разведкой. Об этом 29 сентября сообщили в МИД РФ.

Аналитический центр. Разведка США Defense.gov

Министерство обратило внимание, что диверсия произошла в зоне, которая контролируется американской разведкой. И напомнило об угрозах в отношении «Северного потока», которые звучали в январе 2022 года с американской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данными источника британского министерства обороны, взрывные устройства на газопроводе могли установить месяцы или даже годы назад.