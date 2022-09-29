Москва, 29 сентября 2022, 10:08 — REGNUM Зона, в которой произошёл инцидент на газопроводе «Северный поток», контролируется американской разведкой. Об этом 29 сентября сообщили в МИД РФ.
Министерство обратило внимание, что диверсия произошла в зоне, которая контролируется американской разведкой. И напомнило об угрозах в отношении «Северного потока», которые звучали в январе 2022 года с американской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, по данными источника британского министерства обороны, взрывные устройства на газопроводе могли установить месяцы или даже годы назад.